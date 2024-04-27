محافظة أسوان تشن حملات للرقابة على أوزان وأسعار الخبز السياحي

شن مسؤولو الأجهزة التنفيذية في أسوان حملات ميدانية لمتابعة أوزان وأسعار رغيف الخبز السياحي والإفرنجي.

المرور على المخابز البلدية

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع اللجان المشتركة بمديريات الخدمات المختلفة من التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، بالمرور على المخابز البلدية لمتابعة ضبط منظومة الخبز للتأكد من مطابقته للمواصفات العالية من الجودة ، وتطبيق الإشتراطات الجديدة.

تحديد أوزان وأسعار رغيف الخبز

ووجه محافظ أسوان بضرورة أن تضم المعاينات خلال الحملات المرورية التأكد من تنفيذ قرار وزير التموين على المصيلحي، والخاص بتحديد أوزان وأسعار رغيف الخبز السياحي والإفرنجي، ومتابعة المخابز بأنواعھا، مكلفاً بضرورة أن يتم إلزام أصحاب المخابز بتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن، والتوجيه بالالتزام بالأوزان والأسعار المقررة للرغيف، وكذا الإعلان في أماكن ظاھرة عن وزن وسعر الرغيف المنتج حتى يتسنى للمواطن الشعور بالجهود التى تبذلها الدولة، وخاصة فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات الحيوية في ظل المتابعة اللحظية من مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقاً لما تم إعلانه من تعليمات أثناء اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع منذ أيام.