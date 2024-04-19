سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 19-4-2024 في عدد من البنوك، العاملة بالسوق المصرفي المصري، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليومية، عند مستوى 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «لوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

واستقر سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 48.28 جنيه للشراء، فيما سجل و48.38 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل سعر الدولار اليوم إلى 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 48.27 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بينما سجل سعر الدولار اليوم 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.