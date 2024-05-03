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مصطفى بكري: أشكر الشركة المتحدة على قرار عرض فيلم السرب في «قصور الثقافة»

كتب:

محمد عزالدين
09:18 م | الجمعة 03 مايو 2024
فيلم السرب

فيلم السرب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه جرى بدء عرض فيلم السرب منذ أيام قليلة، من بطولة الفنان أحمد السقا وشريف منير وعدد كبير من نجوم الفن، موضحا: أحب أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما قررت عرض الفيلم في قصور الثقافة لأن الهدف توعوي وليس ربحيا.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارا عاجلا بعد اعتداء جماعة داعش على المصريين في مدينة درنة الليبية بتوجيه ضربة لأخذ حق هؤلاء الشهداء، مردفًا: «الشعب المصري له جيش يحميه داخل أرضه وخارجها».

وأوضح أن إنتاج فيلم السرب تم تحضيره بصورة عالية الدقة واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لإخراج مشاهد تتواكب مع أحداث العمل السينمائي، مختتما أن العمل يتناول أحداثا حقيقية وعرض طريقة الجهات الأمنية ضد الجماعات الإرهابية وذلك بعد العملية الجوية في مدينة درنة الليبية.

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