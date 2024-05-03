تحرير 12 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في البحيرة

نفذت إدارة تموين مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد فوزي، مدير الإدارة، حملة تموينية مكبرة للمرور على الأسواق، ولفحص شكاوى المواطنين، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

تحرير 12 محضرا تموينيا في البحيرة

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير 12 محضرا تموينيا، كالآتي:

تحرير 3 محاضر ضد صاحب محل بقالة؛ لبيعه سجائر كيلوباترا بأزيد من السعر الرسمي.

تحرير 3 محاضر ضد أصحاب مخابز سياحية؛ لعملهم بدون ترخيص، وللمخالفة للقرار الوزاري رقم 15 لسنه 2024، لعدم الإعلان عن سعر ووزن الخبز السياحي.

تحرير 6 محاضر ضد أصحاب المحلات لأنشطة تجارية مختلفة؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

كما جرى المرور على فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، والتأكد من توافر السلع التموينية و جاهزيتها للصرف، وتنفيذ قرارات النيابة العامة في المحاضر السابقة.

محافظ البحيرة تشدد على تكثيف الحملات التموينية

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بالتزامن مع احتفالات الأقباط بأعياد القيامة.