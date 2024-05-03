جددي وصفاتك.. مقادير وطريقة عمل الماربل كيك في البيت

الكيك ضيف دائم على مائدة الإفطار، يحبه الكبار والصغار، ويحرص الكثير على تناوله صباحا مع كوب من الشاي وبسبب طريقته السهلة تعده الأمهات بشكل دائم وتتفنن في أشكاله، وتقدم «الوطن» طريقة عمل الماربل كيك بمكونات وخطوات سهلة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، المُذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات عمل الماربل كيك

المقادير:-

2 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشه صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

1 كوب سكر.

3 بيضات كبيرة.

2 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

3/4 كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى.

نصف كوب ماء ساخن.

خطوات عمل الماربل كيك

الخطوة الأولى: لعمل الماربل كيك ضعي الدقيق المنخول والبيكنج بودر والملح، وفي الخلاط اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط فاتح وكريمي، وضفي البيض مع الاستمرار في الخفق ثم ضيفي الفانيلا.

الخطوة الثانية: ضيفي خليط الدقيق تدريجيًا لخليط الزبدة بالتبادل مع الحليب، وفي كوب صغير اخلطي الكاكاو مع الماء الساخن.

ضيفي ثلث الخليط للكاكاو، وصبي خليط الفانيلا في الصينية، وضيفي الشوكولاتة بشكل عشوائي متفرق.

الخطوة الثالثة: استخدمي سكينة لتمريره عبر الخليط بشكل دائري لعمل الشكل المعرف بها "الرخامي"، سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وقومي بدهن صينية الكيك بالزبدة والدقيق وضعي بها ورق واخبزي الكيك لمدة 35-45 دقيقة، واتركي الكيك يبرد في الصينية تماماً.