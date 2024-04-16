زيني سفرتك بطبق كرات البطاطس المقرمشة بسهولة على طريقة نجلاء الشرشابي

تفضل الأمهات تقديم وصفات جديدة لأفراد أسرتها، وفي نفس الوقت تكون سهلة التحضير، وبينها وصفة كرات البطاطس المقرمشة، التي يفضلها الكبار والصغار، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» طريقة تحضير كرات البطاطس المقرمشة بمقادير بسيطة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الأيد» المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مكونات كرات البطاطس المقرمشة

نص كيلو بطاطس مهروسة.

ربع كوب زبدة ذائبة.

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة.

بيضتان.

صفار 3 بيضات.

فلفل أسود.

ملح.

بقسماط.

خطوات عمل كرات البطاطس

الخطوة الأولى: قومي بهرس البطاطس في إناء عميق حتى تشبة العجينة، وأحضري إناء واسع وضعي البطاطس المهروسة، وضعي كمية الزبدة والملح والفلفل ثم ضعي صفار البيض.

الخطوة الثانية: الآن يمكنك مزج المكونات مع بعض بشكل جيد، مع إضافة الكزبرة، وفي هذه الخطوة شكلي الخليط على شكل كرات دائرية متوسطة أو صغيرة حسب رغبتك.

الخطوة الثالثة: ضعي البيض في طبق، وفي طبق آخر ضعي البقسماط المطحون، وبعد ذلك قومي بغمس الكرات في الوعائين.

الخطوة الرابعة: في طاسة بها زيت مغلي ضعي كرات البطاطس، وارفعيها عندما يصبح لونها ذهبي، ثم اخرجيها للتصفية على مناديل ورقية لامتصاص الزيت.