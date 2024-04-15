سر قرمشة برجر السمك على طريقة نجلاء الشرشابي.. «أحلى من الجاهز»

السمك من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة، إذ يمد الجسم بالطاقة اللازمة، وينصح الأطباء بتناوله باستمرار سواء للكبار والصغار، وهو ما يجعل الأمهات بيتكرن في تقديم وصفات مختلفة تعتمد على الأسماك، أبرزها برجر السمك، لذا نقدم لك سر قرمشة برجر السمك على حطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الأيد» على فضائية سي بي سي سفرة.

مكونات وصفة برجر السمك

سمك فيليه مفروم

ملح وفلفل

شبت مفروم

بقدونس

كزبرة

بصل أخضر مفروم

دقيق

بيض

ثوم بودرة

بصل بودرة

زيت

زبدة

خطوات عمل برجر السمك

الخطوة الأولى لتحضير برجر السمك: أفرمي شرائح السمك في محضر الطعام، وأحفظيها لمدة ربع ساعة في الثلاجة قبل فرمها، وبعدها قومي في وضع السمك المفروم في وعاء كبير مع البقدونس والكزبرة والتوابل، وأخلطيهم بشكل جيد.

الخطوة الثانية: قومي بإضافة البقسماط والبيض، وقلبيهم جيدًا وضعي الخليط في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، وتشكل على هيئة كرات متوسطة الحجم مع الضغط عليها حتى لا تتفكك، وضعيها في خليط البيض والبقسماط.

الخطوة الثالثة: سخني الزيت في مقلاة، وضعي البرجر على كل جانب لمدة 4 دقائق حتى ينضج بصورة تامة وقدميه لأسرتك.