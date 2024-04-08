أسهل طريقة لعمل المنين بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي.. «وصفة على قد الإيد»

يعد المنين واحدا من أشهر المخبوزات، التي يقبل الكثيرون على شرائها خاصة مع اقتراب عيد الفطر، ولها الكثير من الحشوات، ولعل أبرزها الجبنة، والتي تكسبها طعمًا شهيًا ومثاليًا ويمكن استعراض طريقة تحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

وصفة المنين بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي

3 كوب دقيق.

نصف كوب سمنة.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ربع كوب زيت.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

رشة سكر.

ماء للعجن

الحشو

جبنة فيتا

لتزيين الوجه

بيضة

فانيليا.

حبة البركة

طريقة تحضير المنين بالجبنة

يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر.

يضاف الزيت والسمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

تغطى العجينة وتترك لتتخمر.

يقطع ويفرد في شكل شرائح.

يضاف الجبنة على الوجه.

تلف العجينة على الجبنة وتقطع شرائح وترص في صينية.

يدهن الوجه بالبيض والفانيليا ويرش بحبة البركة.

توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج.

وصفة أخرى لعمل المنين بالجبنة

نحتاج مجموعة من المقادير لتحضير المنين بالجبنة يمكن تناولها فيما يلي:

نص كيلو دقيق.

150 جرام سمن.

3 معالق لبن بودره.

معلقه كبيره صلصة.

نص معلقه صغيره كركم.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة ملح.

خميرة.

سكر.

ميه دافيه للعجن .

طريقة تحضير المنين بالجبنة

هنضيف الخميره للسكر مع شوية ميه دافيه لما تخمر نضيفها لباقى المكونات ونعجنها كويس وتترك في مكان دافىء حتى الخمر.

يتم تقطعيها إلى كور صغيرة وحشوها جبن رومي أو أى نوع جبنة.