قصر أثري للبيع مقابل 10 يورو بشرط واحد.. كان يسكنه رئيس وزراء بلجيكي سابق

خلال الساعات الماضية جرى الإعلان عن عرض مثير للجدل، أثناء بيع قصر بلجيكي أثري، مقابل 10 يورو فقط، لكن هناك شرطًا واحدًا لشراء القصر بهذا المبلغ.

القصر الأثري البلجيكي الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثامن عشر تم تعرضه على طريقة «اليانصيب»، مقابل دفع مبلغ 10 يورو، إذ يقع داخل منطقة اسمها جودين في بلجيكا، وكان يسكنه رئيس وزراء بلجيكي سابق يدعى بول هنري سباك، بحسب ما ذكره موقع «العربية».

تفاصيل مهمة عن محتويات القصر

القصر البلجيكي يعود تاريخه إلى القرن 18، ويحتوي على 19 غرفة نوم و8 مراحيض، وحمام سباح، ويقع على مساحة 6700 متر مربع، لكن ما سر سعره الرخيص رغم قيمته الكبيرة؟

سر بيع القصر بهذا السعر الرخيص

الشخص الذي عرض القصر للبيع، وضع شرطًا هامًا على المشاركين لشراء القصر مقابل 10 يورو فقط، إذ يجب الإجابة عن جميع الأسئلة التي تخص تاريخ المنزل، لكن في حالة عدم وجود إجابة صحيحة للأسئلة المطروحة، سيتم سحب عرض البيع.