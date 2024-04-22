عرض فيلم السرب في قصر ثقافة روض الفرج مطلع مايو.. التذكرة بـ40 جنيها

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، موعد عرض فيلم السرب للنجم أحمد السقا في سينما قصر الثقافة ومواعيد حفلات العرض وأسعار التذاكر.

وأوضح قصر ثقافة روض الفرج، في بيان له، أنَّه سيتمّ عرض فيلم السرب للنجم أحمد السقا ابتداءا من 1 مايو المقبل في سينما قصر روض الفرج بالقاهرة، وسيكون سعر التذكرة 40 جنيهًا.

مواعيد حفلات سينما الشعب:

ومن المقرر أن تكون موعد حفلات سينما الشعب كالتالي:

- حفلة 10 صباحًا.

- حفلة 12 ظهرًا.

- حفلة 3 عصرًا.

- حفلة 6 المغرب.

- حفلة 9 مساءا.

- حفلة 12 منتصف الليل.

فيلم السرب في قصر الثقافة

ويتناول الفيلم وقائع حقيقية وتفاصيل العملية التي قامت بها مصر للرد على قتل المصريين في ليبيا بعد مقتل 21 قبطيًا في عام 2015، إذ قصفت القوات المصرية عددا من المواقع التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي آنذاك.

الفيلم من تأليف عمر عبدالحليم شارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، أبرزهم أحمد السقا، وعمرو عبدالجليل، وهند صبري، ومصطفي فهمي، ومن إخراج أحمد نادر جلال