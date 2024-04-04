مسلسل فراولة الحلقة 9.. عرض مغري أمام نيللي كريم من أبو الليل والغول

ضمن أحداث مسلسل فراولة الحلقة 9، تتلقى فراولة التي تجسد شخصيتها الفنانة «نيلي كريم»، زيارتين مهمين في مكتبها، وذلك بالإضافة إلى حصولها على كميات كبيرة من المال خلال هذه الزيارة.

مسلسل فراولة الحلقة 9

وكانت الزيارة الأولى لـ«فراولة»، في الحلقة الـ9 من مسلسل فراولة، من قبل رجل الأعمال مؤنس أبو الليل، وهو صاحب شركة تصنيع واستيراد أدوات منزلية، بينما جاءت الزيارة الثانية إلى الفنانة نيللي كريم، من عماد الغول منافس أبو الليل في السوق.

وفي الزيارة الأولى، طلب مؤنس أبو الليل من فراولة مساعدته، وذلك من أجل القضاء على عماد الغول، بينما طلبت فراولة منه الجلوس من منافسه والصلح معه، فيما اتضح وجود بينهما الصراع الشرس.

ومن أجل إسقاطه والتخلص منه، عرض عماد الغول على نيلي كريم كمية كبيرة من المال أكثر مما عرض عليها أبو الليل، بينما تعرض فراولة عليهما الصلح بدلا من الصراع والتشاحن.

طاقم عمل مسلسل فراولة

ومسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وبطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانة سمر مرسي.

موعد عرض مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 9

وعن موعد إذاعة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 9، فإنه سيكون في الثامنة إلا الربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it أما عن موعد إعادة الحلقة 8 من مسلسل فراولة، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.