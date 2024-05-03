عاجل.. قرار جديد من المحكمة الرياضية يحسم منافس الزمالك النهائي بالكونفيدرالية

كشفت مصادر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن قرار جديد من جانب المحكمة الرياضية الدولية، بشأن قضية اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان بعد إلغاء مباراتي الفريقين في ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «المحكمة الرياضية (كاس) قررت تصنيف الملف ضمن الملفات التي ستتبع الإجراءات العادية، وستفحص بعد مباراة العودة للنهائي التي ستقام في القاهرة يوم 19 مايو الجاري، أي أن الأمر أصبح مستحيلا أن يشهد أي تغيير، وسيظل نهضة بركان هو منافس الزمالك في نهائي بطولة الكونفيدرالية».

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

ويخوض الزمالك مباراته أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية يوم 12 من الشهر الجاري بالملعب البلدي ببركان فيما سيخوض مباراة الإياب يوم 19 من نفس الشهر على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك نجح في تخطي عقبة دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد بمجموع المباراتين بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل السلبي بالقاهرة، فيما نجح نهضة بركان في تخطي عقبة اتحاد العاصمة بفضل إلغاء المباراتين.