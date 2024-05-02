عاجل.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن طرد مهاجم البنك الأهلي أمام الزمالك

كشف توفيق السيد الحكم الدولي السابق، عن خطأ محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في طرد أسامة فيصل لاعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري nile على استاد القاهرة الدولي.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هناك خطأ من جانب محمد عادل، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه أسامة فيصل لاعب نادي البنك الأهلي، على الرغم من أن الكرة لا يوجد فيها أي تمثيل من جانب اللاعب، وبالتالي القرار غير صحيح من حكم اللقاء، بإشهار البطاقة الحمراء».

وتشير النتيجة في الوقت الحالي، إلى تقدم نادي الزمالك بنتيجة هدف نظيف، سجله أحمد سيد زيزو لاعب الفارس الأبيض من ركلة جزاء في الشوط الأول من اللقاء.