خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والقرى بـ5 مراكز في كفر الشيخ

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن عدد من القرى والمناطق بالمحافظة لأعمال الصيانة الدورية، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، لمدة 3 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إنّ القرى والمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم، هي «كفر الطايفة وتوابعها، وبطيطة، والشمارقة» بمركز كفر الشيخ، و«الشبكة، وأبو صالح، وشالما» بمركز سيدي سالم، و«المنشة وتوابعها» بمركز بيلا، و«سنديون، وشمشيرة، والسالمية وتوابعها» بمركز فوه، و«أبو خشبة، وخان الجني، والبرانية وتوابعها» بمركز مطوبس.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلا عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجها بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.