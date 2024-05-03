السفير حسين هريدي: مصر دولة صلبة بموقعها ودورها على مر التاريخ

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يتابع بصورة كبيرة الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية وتطورات الأحداث في فلسطين قبل وبعد أحداث 7 أكتوبر.

وأكد هريدي، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: مصر دولة صلبة بموقعها ودورها الذي تقوم به حاليًا، ولا يمكن تجاهل دورها على مر التاريخ وخصوصًا في حرب 1948، بغض النظر عن معاهدة السلام.

وأوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك أضرار اقتصادية شديدة تواجه مصر، لكن الأبعاد الأخرى تمثل تحديات أمام مصر بالوقت الراهن وفي المستقبل.