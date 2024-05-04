طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها

يشعر بعض الأشخاص خلال ممارسة مهام العمل اليومية، بالكسل والرغبة الملحة في النوم، مما يجعلهم يتناولون المنبهات، مثل الشاي والقهوة بكثرة، ويؤثر ذلك سلبًا على الصحة.

الدكتور محمد ياسر، أخصائي الباطنة، نشر مقطع فيديو عبر أحد الصفحات الطبية بموقع «فيسبوك»، عن سر الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل، وذلك عن طريقة عادة شائعة يفعلها الجميع تقريبًا.

تغطية الوجه ومشكلة الشعور بالرغبة في النوم

وأكد الدكتور محمد ياسر أن العادة هي تغطية الوجه في أثناء النوم، التي تسبب في مشكلات أثناء عملية الشهيق والزفير، ويقل الأوكسجين الذي يتنفسه الإنسان، ويحل مكانه ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم، ويذهب إلى المخ، مما يسبب الشعور بـ«الدوخة» والرغبة الملحة في النوم

السرعة في النوم والفشل في الاستيقاظ

وأشار أخصائي الأمراض الباطنة، إلى أن الأشخاص الذين يتغطون وجوههم في أثناء النوم، يذهبون في سبات عميق سريعًا، لكن لا يقدرون على الاستيقاظ بسهولة، ويشعرون بالرغبة في النوم كثيرًا، بسبب تغطية الوجه الجسم، ومهما كانت مدة النوم سيشعر الشخص بالرغبة في النوم والشعور بالكسل.