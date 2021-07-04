أعراض كورونا طويلة الأجل: مشاكل بالذاكرة وصعوبة في النوم

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ الباطنة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة بريطانيا، إن العالم يواجه حاليًا تحديًا جديدًا من تحديات فيروس كورونا «كوفيد 19»، يكمن في أعراض كورونا طويلة الأجل أو الأمد وتسمى بـ« لونج كوفيد»، لافتًا إلى أن كورونا طويلة الأجل أصبحت المشكلة العالمية التي تواجه الجميع، و تراوحت نسبة الإصابة بها من 20% لـ 30% من إجمالي عدد المتعافين، منوهًا بأن بعض المواطنين تستمر معهم بعض الأعراض بعد التعافي.

وعن أعراض كورونا طويلة الأجل، أوضح «الشربيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تتمثل في «الشعور بالتعب والإجهاد وغيرها من الأعراض كالتعب الشديد، وضيق في التنفس، ومشاكل في الذاكرة والتركيز، وألم في الصدر أو ضيق، وخفقان القلب و الدوخة، وألم المفاصل، دبابيس وابر، طنين الأذن، الشعور بالغثيان، فقدان الشهية، آلام المعدة، ارتفاع درجة الحرارة، السعال، الصداع، الطفح الجلدي، وتغيرات في حاسة الشم أو التذوق و صعوبة النوم».

وأضاف أن أعراض كورونا طويلة الأجل تعني عدم قيام المواطن المتعافي بعدد من المهام كان يؤديها قبل الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أنه بعد التعافي من المرض يجب عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم وجود أعراض للمرض أو وجود أي أعراض أخرى مصاحبة بعد التعافي، لافتًا إلى أن فيروس كورونا ترك أثر بعد التعافي في العديد من المتعافين، و التي تصل نسبتهم من 20% لـ 30%.

وتابع: « التطعيم و الحصول على لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المرض و كذلك الحماية من التعرض لأعراض كورونا طويلة الأجل، بالإضافة إلى حماية الآخرين»، لافتًا إلى أنه من يحصل على التطعيم يقي نفسه من الإصابة بأي أعراض شديدة تؤثر على بعض خلايا الجسم .