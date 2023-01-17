«استشاري باطنة» يوضح الفرق بين الإصابة بالبرد والإنفلونزا

قال الدكتور عمرو حداد، استشاري أمراض الباطنة بمعهد ناصر، إنّ الأنفلونزا الموسمية سميت بهذ الأسم، نسبة إلى إصابتها الإنسان في مواسم محددة وتحديدا فصلي الشتاء والخريف، مشيرًا إلى أنّ حالات الإصابة تكون أكثر في فصل الشتاء نسبيًا من حالات الإصابة بفصل الخريف، نتيجة برودة الطقس.

وأضاف في حوار على فضائية النيل للأخبار، أنّ الأنفلونزا الموسمية موجودة منذ القدم، كما أنها وصلت في بعض المراحل والفترات التاريخية إلى حد الوباء، وهو ما حدث عام 1918، إذ انتشرت الأنفلونزا الأسبانية، والتي سميت بهذا الأسم، لبداية انتشارها من أسبانيا، بعدما حصدت أرواح وصلت لمليون شخص من حول العالم.

أعراض الإصابة بالإنفلونزا

وأوضح استشاري أمراض الباطنة بمعهد ناصر، أن الإنسان يصاب بالأنفلونزا مرات عديدة بفترات مختلفة من حياته، لافتًا إلى أنّ أعراض الأنفلونزا هي ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة، ويصاحبها الشعور بالصداع وآلام بالجسم، وإحساس بالتعب والإرهاق الشديد مع وجود رشح في الأنف وآلام بالحلق، وقد يصاحب هذه الأعراض السعال الجاف.

الفرق بين البرد والأنفلونزا

وأشار إلى أنّ المصريين لديهم مصطلحين للتعبير عن الإصابة وهما البرد والأنفلونزا، مشيرًا إلى صحة المصطلحين من الناحية العلمية الطبية، فالبرد هو تعرض الجسم للهواء البارد، فالتعرض للتيارات الباردة من الهواء أو من أجهزة التكييف يصيب أجزاء من الجسم بالالتهابات، وأكثر الأجزاء عرضة لهذه الإصابة هو الجهاز التنفسي.

كما أن الأنف يقوم باستنشاق الهواء البارد الذي سيدخل إلى الجهاز التنفسي، وهو ما يصيب الفرد بأعراض الالتهاب بالجهاز التنفسي، العلوي أو السفلي، وقد يصاحب الإصابة بالبرد دخول عدوى بكتيرية، قد تسبب الإصابة بالنزلة الشعبية وهكذا.

أما الإصابة بالإنفلونزا في تكون إصابة بالفيروس، وهي أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي، وهي جزء من حوالي 200 فيروس يطلق عليهم الفيروسات الارتشاحية.