رامي جمال يتصدر ترند «يوتيوب» بألبوم «خليني أشوفك»

احتفل رامي جمال عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر ألبومة خليني أشوفك ترند «يوتيوب» في مصر وعدد من الدول العربية.

ونشر «جمال» البوستر الدعائي للألبوم معلقًا: «ترند 1 مصر والسعودية والكويت، شكرًا من قلب قلبي فعلا النجاح ده بسببكم أنتم، شكرًا للصناع وكل القائمين على الألبوم وشركتي وكل التيم بتاعي».

ألبوم خليني أشوفك لرامي جمال

وطرح رامي جمال منذ أيام ألبوم «خليني أشوفك» والذي يضم 15 أغنية هي : «خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض»