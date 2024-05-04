أمطار تضرب 5 محافظات لمدة يومين.. ماذا ينتظر المصريين في طقس الأسبوع العاصف؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في المحافظات، متوقعة عودة فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق، مع إضرابات في حركة الملاحة البحرية، نظرًا لارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، وزيادة سرعة الرياح، التي تصل إلى 60 كيلومترًا متر في الساعة.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وحول حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، أعلنت «الأرصاد» عودة سقوط الأمطار خلال يوم الأحد 5 مايو والاثنين 6 مايو، وتكون خفيفة إلى متوسطة في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية».

وتشهد المحافظات تأثير بعض الظواهر الجوية مثل نشاط للرياح، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وفيما يتعلق بطقس الثلاثاء 7 مايو إلى الخميس 9 مايو، تنعدم فرص سقوط الأمطار مع استمرار تأثير ظاهرة الرياح، في مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتشهد البلاد طقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائلًا إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.