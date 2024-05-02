كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب القصوى في السفارات.. هجوم محتمل من جارتها الشمالية

تستمر التهديدات والحرب الكلامية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، ولكن هذه المرة لا ترتبط بالتهديد النووي أو المناورات العسكرية قرب الحدود، بل بتهديدات دبلوماسية، إذ أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، رفع مستوى التأهب في بعض المكاتب الدبلوماسية، بسبب معلومات استخباراتية أشارت إلى أن كوريا الشمالية تحاول إيذاء مسؤوليها.

وبحسب وكالة «رويترز»، فالخارجية الكورية الجنوبية، أعلنت أن المكاتب الدبلوماسية في كمبوديا ولاوس وفيتنام، وفنصليات في روسيا والصين، تتعرض لتهديدات من كوريا الشمالية.

وتم رفع مستوى التحذير إلى ثاني أعلى مستوى، مما يشير إلى أن فرص وقوع هجوم قوية.

كوريا الشمالية تستعد لتنفيذ هجمات ضد دبلوماسيين ومواطنين من جارتها الجنوبية

جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية، قال بدوره إن لديه عددًا من المؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لتنفيذ هجمات ضد دبلوماسيينا ومواطنينا، لكنه لم يتم توضيح طبيعة هذه التهديدات.

كوريا الشمالية تزعم: جهود تقودها الولايات المتحدة

وسائل الإعلام الكورية الشمالية، وصفت مزاعم كوريا الجنوبية بأنها جهود تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتشويه سمعتها، بما أنها من الدول المعارضة لواشنطن، وقال بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أيضًا إن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في كوريا الجنوبية عقد اجتماعًا يوم الخميس لمناقشة إجراءات حماية المكاتب الدبلوماسية والمسؤولين الذين يعملون هناك.