قبل حكيم.. فنانون تعاونوا مع فرق أجنبية في الغناء

طرح المطرب الشعبي حكيم أغنية بالتعاون مع إحدى الفرق الأفريقية وحققت آلاف المشاهدات، ولم يكن حكيم هو الأول الذي تعاون مع فرق أجنبية، بل هناك مجموعة أخرى من الفنانين الذين قدموا باقة من الأغاني إلى جانب فرق أجنبية ومغنين أجانب ومنهم محمد رمضان وتامر حسني.

طرح حكيم ليلة أمس أغنية بعنوان أونانانا والذي تعاون من خلالها مع فرقة ماساكا الأوغندية، ويتكون هذا الفريق من عدد من الأطفال الأوغنديين يقدمون رقاصات استعراضية.

وحققت الأغنية آلاف المشاهدات منذ طرحها وحتى الآن، وهي من كلمات إسلام كنكا وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكا وتوزيع فلسطيني وميكس وماستر أحمد جودة.

محمد رمضان

ومن قبل حكيم، قدم الفنان محمد رمضان أغنية تحمل أسم أكوابا في العام الماضي، وهي أغنية لافتتاح كأس الأمم الأفريقية لعام 2023، وشارك في هذه الأغنية الإفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار والمغنية النيجيرية يمي ألادي والمنتج داني سينثي.

ولم تكن هذه الأغنية الأولى التي طرحها محمد رمضان مع مغنيين أجانب، بل هناك تعاون يسبق هذه الأغنية مع مجموعة من المطربين الأجانب منهم أغنية ياحبيبي وأغنية لو سابني الذي تعاون فيها مع المغني ميتري جيمس وحققت هذه الاغنية ملايين المشاهدات.

تامر حسني

كما تعاون الفنان تامر حسني مع مجموعة فرق أجنبية في تقديم بعض الأغاني، ومنها أغنية سمايل مع المطرب شاجي، وقدم أغنية أخرى تحمل اسم ويلكم تو لايف في ألبوم «180 درجة».