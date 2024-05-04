الكنائس المصرية تقيم قداسات عيد القيامة المجيد اليوم

تقيم الكنائس «الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والأسقفية»، قداسات عيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت، بحضور مندوب عن الرئيس السيسي وعدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفقاً للكنائس التي تتبع التقويم الشرقي.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط مشاركة عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة، وعدد من الوزراء.

الطائفة الإنجيلية

فيما يترأس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفال الطائفة بعيد القيامة المجيد، صباح اليوم، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور مندوب عن الرئيس وعدد من قيادات الدولة وممثلى الأزهر الشريف والطوائف المسيحية.

كما يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس الاحتفال بعيد القيامة مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر، بحضور ممثل عن الرئاسة وعدد من الشخصيات العامة.

الكنيسة الأسقفية

فيما تحتفل الكنيسة الأسقفية بعيد القيامة المجيد الساعة السابعة مساء اليوم، إذ يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، القداس بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ومن المقرر أن يستقبل البابا تواضروس المهنئين بعيد القيامة المجيد، غداً الأحد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.