بـ24 لغة.. البابا تواضروس يوجه رسالة لأقباط المهجر في عيد القيامة

وَجَّهَ قداسة البابا تواضروس الثاني، الرسالة البابوية التي يرسلها سنويًّا لأبنائه في المهجر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار دعم التواصل بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبين أبنائها المتواجدين في جميع أنحاء العالم.

رسالة عيد القيامة

وتمّت ترجمة الرسالة لـ 24 لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد، التي تخدم فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واللغات التي يتحدثها أبناؤها.

وتناول البابا في رسالته الرعوية الآية الواردة في إنجيل مرقس الرسول «مَنْ يُدَحْرِجُ لَنَا الْحَجَرَ» (مر 16: 3) مشيرًا إلى أن الحجر يماثل العديد من المشكلات التي تواجهنا يوميًا، والتي نقف أمامها قائلين: «مَنْ يُدَحْرِجُ لَنَا الْحَجَرَ»، كذلك ذات الإنسان تقف كحجر ثقيل يعطل الإنسان.

ولفت البابا إلى أن المريمات لم يعطلهن الحجر عن الذهاب إلى القبر، مشيدًا باجتهادهن الذي جعلهن يختبرن «يد الله» التي رفعت الحجر.

قداس عيد القيامة

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد في مساء اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط مشاركة عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة.