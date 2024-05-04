إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام والعُميد بخط «القباري - مرسى مطروح» مؤقتا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي «الحمام - العُميد» بصفة مؤقتة، اعتبارا من الاثنين 6 مايو الجاري حتى الثلاثاء 14 مايو، لتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح».

توفير أتوبيسات لنقل الركاب

وأكدت السكة الحديد، أنه سيتم اختصار كل القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الحمام، واختصار القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك بمحطة العُميد، واختصار قطاري 648 و655 ركاب «محرم بك - الضبعة» بمحطة الحمام، وتعديل موعد قطار 656 ركاب «محرم بك - الضبعة» كالجداول المرفقة، وتعديل موعد قطار 657 ركاب «مرسي مطروح - محرم بك».

وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والنقل البري، بتوفير أتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الحمام والعُميد، خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات.

تطوير مرافق النقل

يأتي ذلك في إطار جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة وضمن خطة وزارة النقل للارتقاء بكافة مرافق النقل وخاصة مرفق السكك الحديدية.