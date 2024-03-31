وظائف حكومية شاغرة في سكك حديد مصر.. التقديم يبدأ من اليوم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل الوظائف الجديدة الشاغرة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة الوزارة النقل، والتي يبدأ التقديم عليها من اليوم ولمدة شهر، موضحًا الشروط والمستندات المطلوبة.

وظائف سكك حديد مصر:

تتضمن العديد من الوظائف القيادية منها:

- رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات بالقاهرة.

-رئيس الإدارة المركزية للكباري.

- رئيس الإدارة المركزية لتخطيط ومتابعة صيانة الوحدات المتحركة.

- رئيس الإدارة المركزية لتخطيط ومتابعة صيانة الوحدات المتحركة للمناطق.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون المنطقة الجنوبية (البنية الأساسية).

- مدير عام تخطيط صيانة السكة.

- مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية.

- مدير عام التشغيل بمنطقة شرق الدلتا (مسافات قصيرة).

- مدير عام القوائم المالية.

المستندات المطلوبة:

بيان الحالة معتمد موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى– تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة– الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم) وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- عدد 2 صور شخصية مقاس 4×2 حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- مقترحات التطوير طبقا للنموذج المرفق+ إضافته على أُسْطُوانة مدمجة CD.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر+ صورة بطاقة الرقم القومي+ صحيفة الحالة الجنائية+ خطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفي حكومي.

طريقة التقديم:

تسلم المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية على أن تكون من أصل و7 صور بمبنى محطة القاهرة-الدور الثاني– ميدان رمسيس على أن يتم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة.

مواعيد التقديم:

من اليوم 31 مارس حتى 30 أبريل 2024.

ولكافة تفاصيل الوظائف المطلوبة من هــــــــــــــــنــــــــــا.