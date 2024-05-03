تفاصيل محطات وقوف القطارات الصيفية من القاهرة إلى مرسى مطروح

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، محطات وقوف القطارات الصيفية من القاهرة إلى محطة مرسى مطروح، التي من المقرر تشغيلها اعتبارًا من أول يونيو المقبل، موضحة أنه تجري حالياً الاستعدادات النهائية للتشغيل، من أعمال الصيانة المستمرة، لافتة إلى وجود أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات سواء من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

قطار رقم 772/773 نوم «القاهرة - مرسى مطروح»

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 22:05 دقائق ويمر بمحطات بنها وطنطا وفر الزيات ودمنهور ومحرك بمك ومطار برج العرب والحمام ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 5:25 دقيقة.

قطار رقم 775/774 نوم «مرسى مطروح – القاهرة»

يتحرك القطار من محطة مرسى مطروح الساعة 22:20 دقيقة ويمر بمحطة الضبعة والحمام ومطار برج العرب ومحرم بك ودمنهور وإيتاي البارود وطنطا وبنها ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:35 دقيقة.

قطار رقم 1933/1934 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 33:15 دقيقة ويمر بمحطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وبرج العرب والحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة وجراولة ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 7:00.

قطار رقم 943 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح – القاهرة»

يتحرك القطار من محطة مرسى مطروح الساعة 22:00 ويمر بمحطات الضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين وبرج العرب والعامرية ومحرم بك ودمنهور وطنطا وبنها ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:00.

قطار رقم 939/940 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»

يتحرك القطار من مطة القاهرة الساعة 5:50 دقيقة ويمر بمحطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك والعامرية وبرج العرب والحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة وسملا ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 دقيقة.

قطار رقم 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح – القاهرة»

يتحرك القطار من محطة مرسى مطروح الساعة 15:10 دقائق ويمر بمحطات مرسى مطروح وسملا والضبعة وغزال وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب ومحرم بك ودمنهور وطنطا وبنها وأخيرًا المحطة النهائية القاهرة.