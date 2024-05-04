«حالة نادرة على ارتفاع 38 ألف قدم».. ماذا حدث لـ70 راكبا في الهواء؟

لم يتوقع أحد منهم أنّ رحلتهم على متن الطائرة ستنقلب إلى كارثة صحية ويتحول اليوم إلى ذكرى مؤلمة لا يرغب أي منهم في ذكرها، إذ تعرض عدد كبير من ركاب إحدى الطائرات الألمانية إلى حالة إعياء شديدة بمجرد إقلاع الطائرة، ليجري نقلهم إلى المستشفى ويبدأ التحقيق في الواقعة الغريبة.

حادثة نادرة على متن طائرة ألمانية

الواقعة النادرة أثارت دهشة الجميع، فلم يسبق من قبل تسجيل إصابة هذا العدد من الأشخاص على متن رحلة جوية بهذا الإعياء المفاجئ، ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تعرض 70 راكبًا من أصل 230 شخصا كانوا على متن طائرة ألمانية متجهة من موريشيوس إلى مدينة فرانكفورت، إلى حالة من التسمم بعد منتصف الرحلة على ارتفاع نحو 38 ألف قدم، على النحو الذي استدعى الهبوط الاضطراري ونقل المصابين إلى المستشفى.

الغريب في الأمر أنه لم يتم معرفة السبب الرئيسي فيما حدث، إذا أصيب الركاب فقط بحالة التسمم، بينما لم يتعرض طاقم الطائرة إلى أي سوء، وكشفت الشركة المالكة للطائرة أنّ الواقعة مثيرة للدهشة إذ جرى إعداد طعام الرحلة بأكمله في مدينة موريشيوس، ولم يتعرض الطاقم ولا بقية الركاب لأي ضرر، فيما أصيب الـ70 الآخرون بالغثيان والقيء.

ولم تعلن شركة الطيران الألمانية سبب المرض المفاجئ، إلا أنها أشارت إلى أنّ الطعام على متن الطائرة قد تم إعداده بشكل جيد للغاية، كما أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة للوصول إلى السبب الحقيقي، واستخلاص التدابير الممكنة منه.

الواقعة الغريبة أعادت إلى الأذهان ما حدث في عام 1975، عندما أدى انتشار التسمم الغذائي بين ركاب إحدى الخطوط الجوية اليابانية المتجهة من أنكوراج، ألاسكا، إلى باريس، إلى إجبار الطاقم إلى على الهبوط اضطراريا في كوبنهاجن بالدنمارك.

إصابة 197 راكبا بالتسمم

ومن بين 344 شخصًا كانوا على متن الطائرة، أصيب 197 شخصًا بالغثيان والقيء والإسهال وتشنجات البطن بعد تناول وجبة على متن الطائرة ملوثة بالمكورات العنقودية، وهي أكبر حادثة تسمم غذائي على متن طائرة تجارية.

وعلى الرغم من عدم وقوع وفيات، إلا أنّ 44 راكبا كانوا في حالة صحية خطيرة، لدرجة أنهم احتاجوا إلى دخول المستشفى وكان 30 منهم في حالة حرجة.