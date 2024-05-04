الشرطة يبحث عن توسيع فارق النقاط مع الجوية عبر نوروز في الدوري العراقي

يلتقي نادي الشرطة، نظيره نوروز، على ملعب «الشعب الدولي» في الجولة الـ26 لبطولة دوري نجوم العراق، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.

وكان الشرطة تعادل مع نظيره القوة الجوية إيجابيا بنتيجة 1-1 في قمة الجولة الـ 25 لبطولة دوري نجوم العراق التي استضافها ملعب «الشعب الدولي»، ليحتل نادي الشرطة، قمة ترتيب فرق دوري نجوم العراق برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن القوة الجوية صاحب المركز الثاني.

تعادل إيجابي بين نوروز مع نفط البصرة

وفي المقابل، يخوض نادي نوروز، لقاء الشرطة، بتعادل إيجابي مع نفط البصرة بنتيجة 1-1 على ملعب السليمانية بالجولة 25 لبطولة دوري نجوم العراق ليحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وضمن الجولة الـ26 لبطولة دوري نجوم العراق، يلتقي القاسم بنظيره الزوراء على ملعب «كربلاء الدولي»، في تمام الساعة الرابعة إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة، فيما يحل نفط البصرة ضيفا على زاخو على ملعب «زاخو الدولي» في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

ويحل فريق كربلاء ضيفا على نظيره نفط الوسط بملعب «النجف» في تمام الساعة الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فيما يواجه الكهرباء، النجف على ملعب «الزوراء» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.