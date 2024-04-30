الشرطة يواصل تصدره لدوري نجوم العراق بتعادله الإيجابي مع القوة الجوية

تعادل فريق الشرطة مع نظيره القوة الجوية، إيجابيا بنتيجة 1-1 على على ملعب «الشعب الدولي» في قمة الجولة الـ25 لبطولة دوري نجوم العراق، ليواصل الشرطة تصدره للمسابقة.

وافتتح أيمن حسين لاعب القوة الجوية، التسجيل في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء، احتسبها الحمم الأردني، إثر عرقلة أحمد باسل حارس مرمى الشرطة لأيمن حسين لاعب القوة الجوية داخل منطقة الجزاء، ليسددها أيمن حسين بقدمه اليمنى لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لمرمى الشرطة.

المواس يتعادل لصالح الشرطة في الدقيقة 24

وتعادل محمود المواس لصالح الشرطة في الدقيقة 24، بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لحارس مرمى القوة الجوية إثر خطأ دفاعي في تشتيت الكرة خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 88، غادر علاء عبدالزهرة لاعب الشرطة، مصابا ونزول سجاد جاسم بديلا عنه، كما شهدت الدقيقة ذاتها، إشهار الأردني أدهم مخادمة، حكم اللقاء، الكارت الأحمر في وجه كرار عامر، لاعب الشرطة لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني لتدخله العنيف مع همام طارق لاعب القوة الجوية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الشرطة إلى 56 نقطة في ثدارة دوري نجوم العراق، فيما جاء القوة الجوية ثانيا برصيد 53 نقطة.