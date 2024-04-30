قمة بين الشرطة والقوة الجوية في دوري نجوم العراق.. صراع الأول والثاني

يلتقي نادي الشرطة، بنظيره القوة الجوية، على ملعب «الشعب الدولي»، في قمة الجولة الـ25 لبطولة دوري نجوم العراق، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي الشرطة، متصدر دوري نجوم العراق، مباراة القمة ضد نظيره القوة الجوية، بتعادل إيجابي مع النفط على ملعب «المدينة الدولي» بنتيحة 1-1.

الشرطة يحتل قمة دوري نجوم العراق

ويحتل نادي الشرطة، قمة ترتيب فرق دوري نجوم العراق، برصيد 55 نقطة، جمعها من خوض 24 مباراة؛ إذ فاز في 17 لقاءً، وتعادل 4، وتلقى 3 هزائم، وأحرز لاعبوه 49 هدفا، ومنيت شباكه بـ20 هدفا.

في المقابل، يخوض نادي القوة الجوية العراقي، القمة ضد الشرطة، بالفوز على كربلاء بنتيجة 2-1 على ملعب «الشعب الدولي».

ويحتل القوة الجوية، المركز الثاني في ترتيب جدول دوري نجوم العراق برصيد 52 نقطة، من خوض 23 مباراة؛ إذ فاز الفريق في 15 مواجهة، وتعادل 7 لقاءات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، وسجل لاعبو الفريق 45 هدفا، ومنيت شباكه بـ19 هدفا.