صدمة الموسم لـ محمد صلاح في إنجلترا بعد واقعة «الـ7 نجوم»

تلقى المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، صدمة مدوية خلال الساعات الماضية في إنجلترا أثارت الشكوك حول موسمه الحالي مع الريدز، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من خسارة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم.

وتتمثل الضربة الموجعة، التي تلقاها محمد صلاح خلال الساعات الماضية، في احتلاله مركز متأخر في جائزة لاعب الموسم بإنجلترا، إذ جاء ترتيبه متأخرا مقارنة بالمواسم السابقة، خاصة أن 7 نجوم تقدموا عليه هذا الموسم في الترتيب النهائي للأفضل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد كشفت عن احتلال محمد صلاح المركز الثامن في الترتيب النهائي لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تقدمها رابطة النقاد الصحفيين، والتي فاز بها فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح تواجد في المركز الثامن بعد 7 لاعبين آخرين، وجاء خلف فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، وصاحب المركز السابع، كما جاء الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب الريدز أيضا، في المركز الخامس عشر.

وتفوق فيل فودين في هذه الجائزة على لاعب وسط أرسنال، ديكلان رايس، الذي حل ثانيا، فيما احتل رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، المركز الثالث، وجاء مارتن أوديجارد، قائد الجانرز، في المركز الرابع، متفوقا على الخامس، أولي واتكينز، لاعب أستون فيلا، والسادس كول بالمر، لاعب فريق تشيلسي.

وتواجد روس باركلي، لاعب لوتون تاون، في المركز الرابع عشر، متقدما على ماك أليستر وظهير مانشستر يونايتد، ديوجو دالوت، وقائد توتنهام، سون هيونج مين، كما حل جارود بوين، لاعب وست هام يونايتد، في المركز الثامن عشر والأخير بالجائزة.

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