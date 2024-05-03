بعد مشادته مع محمد صلاح.. صحيفة إنجليزية تكشف مفاجأة حول وجهة كلوب المقبلة

نهاية لم يكن يتمناها أحدل حقبة تاريخية بدأت منذ عام 2015 مع المدرب الألماني يورجن كلوب، حصل خلالها ليفربول على عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، ظهر خلالها أساطير وُضعوا على واجهة النادي الإنجليزي، أبرزهم المصري محمد صلاح، لكن انتهت تلك الحقبة بطريقة مثيرة، بعد المشادة التي حدثت بين صلاح وكلوب، فما هي واجهة المدرب الألماني القادمة؟

منذ عدة أسابيع فوجئت جماهير الريدز بإعلان المدرب الألماني يورجن كلوب، أن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق الأحمر، ومن وقتها بدأ الحديث عن وجهته القادمة.

وجهة يورجن كلوب القادمة

صحيفة الإندبندنت قالت إن المدرب الألماني يورجن كلوب، من المتوقع أن يعود إلى النادي الذي اشتهر معه، ولكن في وظيفة مختلفة عن التدريب، داخل ناديه السابق بوروسيا دورتموند، والوظيفة هي مشرف عام على كرة القدم، ليتخذ قرارات خاصة بصفقات الانتقالات، خاصة أن كلوب يعد أسطورة بالنسبة لنادي دورتموند.

ألقاب يورجن كلوب

ويورجن كلوب أحد أبرز المدربين في العالم حاليًا، وحصل على 3 ألقاب مع نادي بوروسيا دورتموند بطولتين دوري وواحدة بالكأس الألماني، وحصل مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس السوبر الإنجليزي.

مسيرة كلوب مع بورسيا

ويذكر أن كلوب تولى تدريب بورسيا دورتموند في 319 مباراة بجميع المسابقات، وفاز في 181 مباراة وتعادل 65 وخسر 73، وذلك خلال 7 سنوات مع الفريق الأصفر.

مسيرة كلوب مع ليفربول

وخاض يورجن كلوب مع نادي ليفربول 486 مباراة، فاز بـ 302 وتعادل 99 وخسر 85، تلك المسيرة التي استمرت 3180 يومًا.