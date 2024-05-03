عاجل.. رد ناري من كلوب على أزمة محمد صلاح.. وموقفه من رحيل «مو» عن ليفربول

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنايد ليفربول، إن أزمته مع لاعبه محمد صلاح انتهت تماما، وذلك قبل مواجهة توتنهام، بعد غد الأحد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان قد دخل الثنائي في مشادة لفظية حادة في المباراة الماضية أمام وست هام، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول وتوتنهام: «لقد تم حل الموضوع تماما، ولا مشكلة بيننا"، مضيفا "إذا لم نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، فأنا لست متأكدا كيف كنا سنتعامل مع هذا الموقف، ولكننا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، وهناك احترام متبادل بيننا».

وأضاف عن محمد صلاح: «نحن بخير تماما، ولم تعد هناك قصة، وبشكل عام، أفضل موقف أن يكون الجميع في أحسن حالة ممكنة ونحقق الفوز ونسجل الكثير من الأهداف حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف».

وتابع ردا على سؤال هل سيشارك صلاح أساسيا أمام توتنهام، أجاب كلوب بتساؤل: «هل سأغير عاداتي بالكامل في آخر 3 مباريات متبقية؟ هل تريدون التشكيل بالكامل؟».

كما رفض يورجن كلوب إبداء رأيه في ضرورة استمرار محمد صلاح مع ليفربول بالموسم المقبل، قائلا: «يجب التسليم بأن هذا الموضوع ليس من اختصاصي، صلاح لاعب مذهل، لكن لا ينبغي أن أتحدث عن هذا الموضوع، فالقرار متروك للآخرين وأولهم الفرعون المصري».

واختتم مدرب ليفربول: «أنا الشخص الخاطئ للحديث عن هذا الموضوع، وليس لدي أي إشارة بشأن استمرار محمد صلاح من عدمه، وأحاول فقط مساعدة إدارة النادي في التأسيس لمستقبل الفريق، والقرار متروك للآخرين».