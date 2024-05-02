أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: من أسس الحياء بين الزوجين الحفاظ على أسرار البيت

أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل حول: «ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية، وما هي الحدود الفاصلة بين الفضفضة وإفشاء الأسرار».

إفشاء السر

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، إنه للأسف الاثنين بيفشوا السر، وهذا قديم منذ عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله سيدنا النبي، متابعًا: «هناك امرأة عاقلة تغطي على كل تفاصيل بيتها، وتحافظ عليها ومنها حفظ السر حتى عن أمها لا تعرفها ما تطبخ، حتى لا يعلم أحد أي طعام يأكله زوجها».

المعاناة من معرفة الناس تفاصيل حياة الآخرين

واستكمل: «من الممكن أن تجد زوج يطلع تفاصيل الحياة، وممكن العكس أن تجد زوجة تطلع كل تفاصيل البيت والزوج يعانى معاناة شديدة، وأسس الحياء هو كتم أسرار البيت، وحاليًا تجد من ينشر كل تفاصيل بيته على السوشيال ميديا، ويجد نفسه متعبًا أو محسودًا».