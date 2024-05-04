فيلم عالماشي لـ علي ربيع في المركز الأخير بقائمة الإيرادات اليومية

يواصل فيلم عالماشي التراجع في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وسط المنافسة القوية التي تشهدها منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، بمشاركة عدد كبير من الأعمال الفنية.

فيلم عالماشي في المركز الأخير

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أن فيلم عالماشي جاء أمس الجمعة، في المركز الأخير، وحقق إيرادات بلغت 135 ألف جنيه فقط.

فيلم عالماشي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم علي ربيع وأية سماحة وصلاح عبد الله ومحمد رضوان وكريم عفيفي، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

وينافس فيلم عالماشي في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأفلام من بينها فيلم شقو لعمرو يوسف والسرب لأحمد السقا وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد.