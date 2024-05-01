فيلم عالماشي يحقق إيرادات 11 مليون جنيه بعد 3 أسابيع عرض بالسينما

حقق فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، إيرادات تقدر بـ11 مليونًا و359 ألفًا و106 جنيهات وذلك على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما منذ عيد الفطر 2024، فيما تصدر المركز الأول فيلم شقو بإجمالي إيرادات 59 مليون جنيه، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في المركز الثاني بنحو 44 مليون جنيه.

وجاء ترتيب فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية، إذ حقق في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء، 84 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال الفيلم

يشارك علي ربيع في بطولة فيلم عالماشي آية سماحة، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، عبدالله مشرف، محمد رضوان، تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب وهدير الشريف، إخراج محمد الخبيري.

فانتازيا كوميدي

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي ممزوج بالخيال والتشويق والمفاجآت، من خلال شاب يحمل اسم هادي ويحمل كثير من صفات الهدوء والكسل في حياته، حتى يصاب بمرض نادر يجبره على الحركة باستمرار وعدم التوقف حتى لا يصاب بأزمة صحية تنهي حياته.