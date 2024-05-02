فيلم عالماشي يتذيل إيرادات شباك التذاكر محققا 64 ألف جنيه خلال 24 ساعة

يواصل الفنان علي ربيع عرض فيلمه ع الماشي بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر، والذي يشهد تراجعًا ملحوظًا فى ايراداته والذى احتل المركز الأخير فى قائمة الأفلام المنافسة فى الموسم السينمائي الحالي بعد كل من فيلم السرب وشقو وفاصل من اللحظات اللذيذة.

إيرادات فيلم عالماشي

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفرواي لـ "الوطن"، أن فيلم عالماشي حقق ايرادات بلغت 64 ألفًا و924 جنيهًا، بعد 3 أسابيع من طرحه بالسينمات، والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي.

وجمع فيلم عالماشي الفنان علي ربيع وصديقه الفنان كريم عفيفي بعد عدة أعمال ناجحة وبعد مشاركتهما فى مسرح مصر من بينها فيلم زومبي وخير وبركة ومسلسلات "سك على اخواتك، عمرو ودياب، فكرة بمليون جنيه".

قصة وأبطال فيلم عالماشي

وتدور أحداث فيلم «عالماشي» حول شخص يدعي "هادي" وهادىء الطباع، ويعيش حياة مستقرة يسيطر عليها الهدوء والروتين اليومي المعتاد بصحبة والده وجده، ولكنه يصاب بمرض نادر، وتنقلب حياته بسبب المشي لأنها ستتعرض للخطر إذا توقف عنه.

فيلم ع الماشي من بطولة علي ربيع، آية سماحة، محمد رضوان، كريم عفيفي، وعبدالله مشرف، من إخراج محمد حمدي الخبيري، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.