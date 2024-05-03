«الإسكان» تعلن تنفيذ محور «الخارجة - سوهاج» بطول 142 كيلومترا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ محور «الخارجة - سوهاج» بطول 142 كيلومترا، «المرحلة الأولى للمحور بطول 117 كيلومترا» بمحافظة الوادي الجديد، وهو أحد المحاور المهمة لربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات الصعيد، ويتولى تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الوادي الجديد.

إنشاء ورصف الطرق

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن الجهاز يعمل بالعديد من المشروعات التنموية المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، لخدمة أهالي المحافظة، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء ورصف محور يربط طريق شرق العوينات (تنيدة) جنوب الداخلة منفلوط بأسيوط بطول 300 كيلومتر، وتجهيز الطرق بنقاط التفتيش الأمنية، كما يجري تنفيذ مشروع إنشاء ورصف الطريق الدائري الجنوبي لربط طريق الخارجة الداخلة بمحور تنيدة منفلوط بطول 18 كيلومترا، وإنشاء وصلة تربط بين طريق الداخلة الخارجة بطريق تنيدة منفلوط بطول 10 كيلومترات، كما يتولى الجهاز أيضاً أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف مدخل مدينة باريس بطول 6 كيلومترات.

إنشاء 200 وحدة سكنية

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم من خلال جهاز تعمير الوادي الجديد تم إنشاء 200 وحدة سكنية بقرية القصر الإسلامية، وإنشاء قرية بدوية بين أسمنت وبلاط تضم 192 بيتا، وإنشاء مبنيين سكنيين بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة الوادي الجديد، وحفر 3 آبار ري بقرية جورمشين بباريس، لتوفير المياه للشرب والزراعة، وتنفيذ مشروعات كهرباء للآبار وإنارة القرى.

رفع كفاءة مجزرين

وأشار اللواء محمود نصار إلى أن جهاز تعمير الوادي الجديد يتولى تنفيذ مشروعات لصالح الغير بمحافظة الوادي الجديد، ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزري «الخارجة - موط بالداخلة» بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ومشروع إنشاء 5 حضانات بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، ومشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، بتمويل من صندوق تمويل المساكن، ومشروعي رصف طريق بطول 29 كيلومترا وإنشاء مهبط طائرات، بتمويل من محافظة الوادي الجديد.