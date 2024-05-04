«الإسكان»: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة لمدينتي سفنكس والشروق

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دفع العمل بمشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينتي سفنكس الجديدة والشروق، لسرعة توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينتين، في إطار تشجيع المواطنين على تقنين وتوفيق أوضاع أراضيهم، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مخططة.

بدء تنفيذ مشوع خط مياه للشرب

وفي السياق نفسه، أعلن جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة البدء في تنفيذ مشروع «الفرمة» التمهيدية وخط مياه قطر 400/500 مم بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري 77 لسنة 2017 حتى محور سفنكس الجديدة كمرحلة أولى ضمن المرحلة العاجلة للمدينة.

وأوضح رئيس المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، أن هذا المشروع هو باكورة المشروعات المطروحة لتوصيل المرافق بالمرحلة الأولى العاجلة للمواطنين وأصحاب الأراضي الذين قاموا بتقنين أوضاع أراضيهم خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، إنه جارٍ حالياً التصميم والتخطيط لترفيق باقي المراحل العاجلة بالمدينة، حتى يتمكن المواطنون وأصحاب الأراضي القائمون بتقنين وتوفيق أوضاعهم من الاستفادة منها فور تنفيذها في القريب العاجل.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، يرافقه مسؤولو الجهاز الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى والخاص بتغذية منطقة الرابية، إحدى مناطق الامتداد المضافة لمدينة الشروق.

«سعد»: الأعمال تسير طبقاً للخطة المستهدفة

واطلع رئيس جهاز مدينة الشروق على المخططات التنفيذية بموقع العمل والموقف الحالى للخط والذي يبلغ طوله حوالي 1700 متر، وبقطر 710 مم، حيث أوضح أن الأعمال تسير طبقاً للخطة المستهدفة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 60%.

ووجه رئيس الجهاز الشركة المنفذة بدفع البرامج الزمنية لتحقيق التنمية المطلوبة بتلك المناطق، واستجابةً لرغبات حائزى قطع الأراضى بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق وتحويلها إلى مناطق حضارية.

مدينة الشروق تستعد لأعياد الربيع

كان رئيس جهاز مدينة الشروق أكد استمرار قطاع الزراعة والتجميل في رفع حالة الاستعداد بجميع الحدائق المفتوحة في المدينة، بقيادة المهندس نبيل جريدة مدير عام الزراعة بالجهاز، والمهندس أحمد مكي نائب رئيس الجهاز، حرصاً من جهاز مدينة الشروق على ظهور المدينه بالمظهر الجمالي في أعياد الربيع، موضحا أنه تم تدعيم وتكثيف زراعة الزهور بالمسطحات الخضراء بمداخل المدينة، وكذلك عدد من الميادين والمحاور الرئيسية، علاوة على استمرار أعمال الرعاية للمزروعات من تسميد قص وتقليم الأشجار وزراعة الورود وذلك بالحدائق داخل جميع الأحياء.

حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات في مدينة الشروق

وأكد «سعد» استمرار حملات رفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بمختلف المناطق والأحياء بالتعاون مع قسم شرطة تعمير المدينة، بقيادة العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة التعمير، والمهندس أحمد مكى نائب رئيس جهاز المدينة.

وأشار إلى شن حملة على الإشغالات بالأسواق التجارية المتواجدة بمنطقة مركز الخدمات الرئيسية بقطاع شرق المدينة بجوار كمبوند دار مصر، أسفرت عن إخلاء رصيف المشاة من تعديات أصحاب المحال وتمكين حركة المواطنين بمناطق الردود الأمامية والخلفية والجانبية بالأسواق مع تحرير 9 محاضر ضد المخالفين، والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.