«الإسكان»: بدأنا تنفيذ 64 برجا سكنيا و310 فيلات في «صواري» الإسكندرية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه جار تنفيذ 64 برجا سكنيا «أبراج صواري» و310 فيلات بنسب إنجاز تخطت 80%، في التجمع العمراني «صواري» بمنطقة غرب كارفور الفي إسكندرية، وتبلغ مساحته 419.74 فدان، حيث يهدف مشروع «صواري» إلى توفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة في زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ المحور الأول في تنمية التجمع العمراني «صواري» يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنيا «أبراج صواري» تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانا، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ومشروع الأبراج كومباوند سكني «إسكان فاخر» تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجارٍ تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

وأضاف الوزير: «يتمثل المحور الثاني في تنمية المنطقة من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبني المستقبل، حيث جرى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية 250 فدانا بأرض التجمع العمراني (صواري) في منطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة».

وأشار المهندس أيمن محمد عبدالتواب، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة - المشرف على التجمع العمراني «صواري» بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، إلى أنّه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بإجمالي 60 قطعة أرض، وبلغت نسبة تنفيذها الإجمالية 25%، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معا نبني المستقبل.