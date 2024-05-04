بسنت الحسيني: فيلم السرب رسالة قوية من «المتحدة» لنشر الوعي بخطورة الجماعات الإرهابية

أكد الإعلامي مصطفى كفافي، أن القوة الناعمة المصرية لها دور كبير جدا في صناعة الوعي لدى المجتمع المصري، وأهم سلاح فيها الدراما والسينما، وهو ما ظهر بوضوح خلال السنوات الأخيرة.

مسلسلات وأعمال سينمائية جسدت حالة الوعي

وأضاف «كفافي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في السنوات الأخيرة، شاهدنا مسلسلات وأعمال سينمائية جسدت حالة الوعي وعززت روح الانتماء لتراب هذا الوطن، مثل الأجزاء الثلاثة من مسلسلات الاختيار، وكان لها ردود فعل واسعة في الأسر والأطفال بالمجتمعات العربية، وفيلم الممر الذي كان الإقبال عليه كبيرا».

الأجيال الجديدة من حقها أن تعرف الحقائق في ظل الأحداث الكثيرة

من جانبها، قالت الإعلامية بسنت الحسيني: «من المهم جدا توثيق الأحداث في الدراما، لأنها يتوارثها الأجيال، فالأجيال الجديدة من حقها أن تعرف الحقائق في ظل الأحداث الكثيرة التي حدثت في البلاد خلال الفترة من 2014 إلى 2018 وكان لابد من توثيق هذه الأحداث».

نشر الوعي المجتمعي

وشددت، على أن فيلم السرب رسالة قوية جدا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل محاربة الإرهاب وتخليد بطولات القوات الجوية المصرية، إذ تؤدي الشركة دورا مهما في نشر الوعي المجتمعي والتوعية بخطورة الجماعات الإرهابية المتطرفة.