6 ملايين جنيه إيرادات فيلم السرب في 3 أيام بالسينما.. تصدر المركز الأول

تجاوزت إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه، وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، التي تضم حاليًا 4 أفلام تتنوع ما بين الأكشن والفنتازيا والكوميدي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

حقق فيلم السرب باليوم الثالث لعرضه أمس الجمعة، إيرادات 3 ملايين و54 ألفا و254 جنيها، وكان قد حقق في اليوم الثاني لعرضه 2 مليون و250 ألفا و882 جنيها، وفي اليوم الأول من طرحه بالسينما حقق مليونا و603 آلاف و934 جنيها.

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغني، دياب، كريم فهمي، أحمد حاتم، مصطفى فهمي، نيللي كريم وصبا مبارك، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم السرب

يتناول فيلم السرب قصة حقيقية عن ملحمة وطنية قامت بها القوات الجوية المصرية للرد والثأر من واقعة اغتيال عمال مصريين في ليبيا عام 2015، جرى اختطافهم من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي والتأكيد على أن دماء المصريين خط أحمر.