تقرير تلفزيوني: 10 سنوات شاهدة على التنمية والتعمير في سيناء (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «10 سنوات شاهدة على التنمية والتعمير في سيناء».

الرئيس السيسي تبنى رؤية متكاملة لتنمية سيناء

وبحسب التقرير، تعتبر الدولة المصرية سيناء وتنميتها قضية أمن قومي، ولا مجال للتهاون في التعامل معه، وهو ما ظهر في الخطوات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم، حيث تبنى رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء ودمج أبنائها في خطط التنمية.

مشروعات تنموية وعمرانية في سيناء

وذكر التقرير، أن استراتيجية الدولة المصرية شملت مشروعات تنموية وعمرانية وخدمية على أرض سيناء في المجالات كافة، وبلغ إجمالي ما جرى انفاقه في الأعمال الفنية الشاملة في سيناء منذ عام 2014 حتى الآن يزيد على 650 مليار جنيه.

كما شملت خطة وجهود الدولة المصرية لتنمية سيناء التنمية الزراعية، حتى تكون سيناء ضمن خطة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخرا.

وأشار التقرير إلى أن الدولة نجحت في إقامة محطة بحوث بالوظة التي تعتبر المركز الإقليمي بشمال سيناء، وتقع على ترعة السلام، وتتبع قرية بالوظة التي تبعد عن مدينة القنطرة شرق بنحو 35 كم، وعن مدينة بئر العبد بنحو 60 كم، وعن العريش بنحو 150 كم، وتقع على مساحة إجمالي 500 فدان، وأتاحت فرص عمل كثيرة للعديد من الباحثين والإداريين لتقديم الخدمات لأبناء سيناء.