عضو بـ«الشيوخ»: تسمية مدينة السيسي بهذا الاسم يعبر عن امتنان قبائل سيناء للرئيس

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إن إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدينة بسيناء يعبر عن حب وامتنان كبير من اتحاد القبائل العربية وأبنائها للرئيس السيسي، وجهودها المضنية على مدار 10 سنوات لإعادة سيناء إلى أهلها بالقضاء على الإرهاب واستعادة أمنها واستقرارها، فضلا عن إحداث نهضة تنموية حقيقية وشاملة في كل شبر من أرض سيناء.

تأسيس اتحاد القبائل العربية في سيناء خطوة مهمة

وأوضح البدري في تصريحات صحفية، أن تأسيس اتحاد القبائل العربية في سيناء خطوة مهمة لتوحيدها خلف قيادة الرئيس السيسي الذي يلتف حوله المصريون لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في كل ربوع الوطن، وتأكيد على وقوف أبناء سيناء على جانب الدولة في عملية التنمية وردع الأعداء وحفظ أمن واستقرار الوطن.

وأشار إلى أن افتتاح مدينة السيسي بمحافظة شمال سيناء، يأتي في إطار جهود اتحاد القبائل العربية للمساهمة في نهضة سيناء وتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء المحافظة، بعد أن نجح أبطال قواتنا المسلحة والشرطة في دحر الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.