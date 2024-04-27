رئيس «تعمير شمال سيناء»: ما حدث من تنمية خلال 10 سنوات يشبه المعجزة

أوضح المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنَّ ما حدث من طفرة وتنمية شهدتها سيناء على مدار السنوات العشر الأخيرة يكاد يصل إلى حد المعجزة، قائلاً: «في الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء ورجوعها للوطن الأم ولكن الاهتمام قبل تولي الرئيس السيسي الحكم كان هامشي لا يصل للتنمية الحقيقية الواقعية.

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره على القناة الأولى، أنَّه مع توافر الإرادة السياسية القوية في عام 2014 والتي قالت عن سيناء أنها في قلب كل مصري، تم وضع برنامج قومي متكامل لـ تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتابع رئيس منطقة تعمير شمال سيناء: «القيادة السياسية أخذت قرار تعمير سيناء وتم رصد ميزانية تعادل 10 أضعاف ما كان يتم إنفاقه قبل 2014، وتم إنفاقها في العديد من المجالات من تعليم وصحة وغيرها من المجالات الحيوية والتنموية والخدمية».