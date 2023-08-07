لطلاب «تنسيق الجامعات».. معلومات عن كلية التكنولوجيا والتعليم بالسويس

بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الأولى من الجامعات، يهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة أبرز الكليات التي توفر لهم فرص عمل بعد التخرج وتكون مختلفة في تخصصاتها ومجالاتها، ومن أهمها كلية التكنولوجيا بجامعة السويس، حيث تصل مدة الدراسة ببرامجها إلى 137 ساعة معتمدة، فضلا عن حصول الطالب بعد التخرج على شهادة البكالوريوس في التخصص الذي اختاره.

وأوضح الدكتور حسين عطا، رئيس جامعة السويس، في بيان، أنّ كلية التكنولوجيا والتعليم تمنح لخريج درجة البكالوريوس في التكنولوجيا والتعليم الصناعي، ويضم القسمان التخصصات التالية:

قسم التكنولوجيا

1- تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

2- تكنولوجيا الإنشاءات المدنية.

3- تكنولوجيا اللحام، وتشمل دراسة جميع أنواع اللحام بما فيها «تحت الماء».

وتكون الدراسة فى البرامج التكنولوجية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، وتتراوح مدة الدراسة بين 131 و137 ساعة للبرامج المختلفة.

قسم التعليم الصناعي

1- الميكانيكا إنتاج – تبريد وتكييف الهواء.

2- الكهرباء القوى والآلات الكهربية – الإلكترونيات.

3- الإنشاءات المدنية والمعمارية.

4- الغزل والنسيج.

ويمكن أن يحصل الطالب بعد التخرج، على درجة الماجستير والدكتوراه في الفلسفة ودبلوم الدراسات العليا.

ويكون خريج بكالوريوس التكنولوجيا في مجال الصناعة، بدرجة أخصائي تكنولوجيا ثالث في مجال تخصصه، بينما يعمل الخريج الحاصل على بكالوريوس التعليم الصناعي، في المدارس الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات والكليات التكنولوجية.

مجالات عمل الخريجين

• مدرس مواد نظرية وعملية بالمدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث أو الخمس سنوات

• مدرس في المعاهد الفنية والمرتبطة بمجال التخصص بالكلية

• مدرب في مراكز التدريب والتأهيل المرتبطة بتخصصات الكلية

• التدريب في المصانع والشركات من خلال بروتكولات تعاون مع المصانع المرتبطة بمجال التخصص

• يعمل الخريج بالشركات والمصانع والمشروعات المتعلقة بالتخصصات التكنولوجية

الأرواق المطلوبة للتقديم لكلية التكنولوجيا بجامعة السويس