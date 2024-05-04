افتتاح وحدة العناية المركزة المتطورة بمستشفى عرابي التخصصي في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، حرص مديرية الشئون الصحية بمطروح على التطوير المستمر، وحضور اللقاءات والمحافل الطبية العلمية سعيا لكل ما يخدم المواطن، من أهالي محافظة مطروح والزائرين، مشيرا إلى افتتاح وحدة العناية المركزة المتطورة بمستشفى عرابي التخصصي بمطروح، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة نائباً عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن وحدة العناية المركزة للكبار بطاقة استيعابية عدد 9 أسرة بالاضافة إلى التجهيزات اللازمة للتشغيل، وأن هذا يعد من نتائج التعاون البناء بين صحة مطروح ومستشفيات القطاع الخاص لصالح المرضي، بتدشين وحدة العناية المركزة بحضور كوكبة من الأطباء الرواد والعمد والمشايخ والعواقل.

113 سرير عناية مركزة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن المستشفيات الحكومية داخل نطاق محافظة مطروح تمتلك عدد 113 سرير عناية مركزة، منها 18 سرير عناية مركزة اطفال بمختلف المراكز، وتقدم الخدمات من خلال اطباء مهرة بتخصص العناية المركزة وأنه دائما يرحب بكل الطرق والوسائل الممكنة التي تحرص علي تبادل الرؤى والتعاون المتبادل بين مديريه الشئون الصحية بمطروح، وبين القطاعات الأخرى، حيث ان المحصلة النهائية أنه يجمعنا هدف واحد وهو خدمة المريض.

تعاون بين وزارة الصحة والقطاع الخاص

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن أوجه التعاون البناء لها طرق مختلفه ومتعددة، أساسها تقديم يد العون للجمبع لتبادل الرؤي خصوصا التى تخص صحة المريض لتوفير خدمة طبيه متميزة ذات جوده عالية للمريض، وأن الدولة لا تدخر جهداً في توفير كل ما يحتاجه المرضى، وبلغ اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحى أعلى درجاته، من خلال اطلاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة للجميع.