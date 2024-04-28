«صحة مطروح:» نجاح 18 عملية جراحية دقيقة بمستشفى النجيلة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، نجاح الفريق الطبي بمستشفى النجيلة المركزي في إجراء عدد من الجراحات الدقيقة بلغ عددها 18 تدخلا جراحيا ناجحا خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هناك توجيهات بتخفيف العبء عن المرضى بمختلف مراكز محافظة مطروح وتقديم خدمات طبية متميزة بإشراف الدكتور إسلام عساف وكيل المديرية، ومتابعة الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي لزيادة الخدمات الطبية بمركز ومدينة النجيلة والقرى والنجوع التابعة لها.

نجاح 18 عملية جراحية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى تنفيذ 18 تدخلا جراحيا ناجحا في تخصصات جراحية مختلفة في جراحات، منها استخراج جسم غريب من القدم، وجراحات عامة وجراحات نساء.

الفريق الطبي بمستشفى النجيلة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه قام بإجراء الجراحات كل من الدكتور حسام مجاهد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة والمناظير، والدكتور محمد إبراهيم أخصائي الجراحة العامة والدكتور عبد الجليل كمال علوانى أخصائي الجراحة العامة، والدكتور فتحي الهنداوي استشاري النسا والتوليد، وقام بالتخدير الدكتور هاني مهاب أخصائي التخدير، وفريق تمريض العمليات والداخلي، بالتعاون مع فرق مكافحة العدوى والجودة.