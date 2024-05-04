شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا كامل العدد في الكويت.. «بكت على المسرح»

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا كبيرًا منذ ساعات في قاعة أرينا بالكويت التي رفعت شعار كامل العدد بعدد حضور تخطى حاجز الـ5000 شخص.

شيرين عبدالوهاب في حفل كامل العدد بالكويت

وقدمت شيرين في حفلها الذي أقيم على جزأين وقدمه الإعلامي الشهير علي نجم، باقة من أجمل أعمالها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير مثل أغنية «مش عاوزه غيرك أنت» وافتتحت بها الحفل الذي تخلله فترة استراحة 15 دقيقة، وغنت أيضًا «أنا مش بتاعة الكلام ده»، «مابتفرحش»، «بطمنك»، «مشاعر»، «كذابين» و«على بالي».

انهيار شيرين عبدالوهاب في البكاء

وقدمت شيرين أغنية المطربة الكبيرة نجاة «عيون القلب»، وعقب الاستراحة أكملت مشوار الطرب الجميل مع جمهورها الذي لم يتوقف لحظة عن التفاعل معها، وانهارت بالبكاء في أثناء تقديمها أغنية «كده يا قلبي».

وتوالت أغانيها المختلفة لتشعل حماس الجمهور، مثل تقديمها أغنية «كنت تسيبني» و«بكلمة منك» و«كتر خيري»، واختتمت الحفل بميدلي من أجمل أغانيها القديمة، لتغادر المسرح وعيناها ممتلئتان بدموع الفرحة من الحب الذي وجدته من جمهورها بالكويت.